Введение пропусков снизило число людей на транспорте на 575 тысяч человек

16 Апр 2020 2020-04-16T17:35:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве почти на полмиллиона сократилось число людей, пользующихся личным и общественным транспортом. По данным Департамента транспорта столицы, после введения пропускной системы число водителей и пассажиров за последние сутки уменьшилось на 575 тысяч человек. Только по сравнению со вторником 14 апреля количество личных автомобилей, выезжающих на городские трассы, снизилось на 429 тысяч.

- Мы также проанализировали количество уникальных людей, которые передвигались по Москве вчера, 15 апреля, на личном и общественном транспорте, и сравнили данные с позавчера, 14 апреля — в городе стало на 575 тыс. пассажиров меньше, - сообщили в Департамент транспорта Москвы. - Наиболее заметно снижение в количестве передвижений на личном транспорте — на 429 тыс. человек меньше. Дороги в Москве сегодня были на 85% свободнее, чем четыре недели назад», - говорится в сообщении.

После введения пропускной системы в столице исчезли пробки - дороги стали на 85% свободнее. По сравнению с прошлым годом в метро на 85% снизилось число пассажиров, движение на личном транспорте сократилось на 66%. На 83% уменьшилось число пассажиров в наземном общественном транспорте. Число клиентов такси снизилось на 63%. По распоряжению мэра Москве в столице приостановлено действие каршеринга, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, с 15 апреля в Москве и Московской области начата проверка пропусков, выданных для передвижения на транспорте. Пропуска необходимы для поездок как на личном и служебном, так и на общественном транспорте, включая такси, метро, электрички, автобусы, троллейбусы и трамваи. Оформить пропуск обязан каждый житель столицы, передвигающийся по городу на личном или общественном транспорте. Нарушителям грозит штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение горожан будут штрафовать на суммы от 15 до 50 тысяч рублей.

Пропуска необходимы только тем, кто будет передвигаться по городу на транспорте. Ходить по улицам пешком по-прежнему можно без оформления документа. Пропускная система в Москве была введена из-за ужесточения режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. До 30 апреля все жители города должны оставаться дома вне зависимости от возраста. Мэр столицы Сергей Собянин предупредил москвичей о необходимости соблюдать правила самоизоляции и не выходить из дома без особой надобности. Отлучаться из квартиры можно только в магазин, в аптеку, за медицинской помощью, чтобы вынести мусор или погулять с собакой.