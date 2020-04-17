2020-04-17T09:34:51+03:00
Происшествия

В Москве мужчина ранил себя во время чистки оружия

Пострадавший попал в больницу
Елена АКИМОВА
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В Москве мужчина ранил себя в руку, когда чистил оружиеВ Москве мужчина ранил себя в руку, когда чистил оружиеФото: Дина КАРПИЦКАЯ
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В Москве мужчина получил ранение во время чистки оружия. В итоге пострадавший попал в больницу, но его жизни ничего не угрожает.

Все случилось на улице Мытная. Именно оттуда мужчину забрали врачи скорой помощи. Мужчина объяснил, что пытался почистить пневматический пистолет, но проигнорировал правила безопасности.

С рваной огнестрельной раной левой кисти пострадавшего доставили в приемной отделение дежурной больницы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее в столице произошел еще один аналогичный случай. Мужчина решил почистить оружие и не проверил, заряжено оно или нет.

Раздался выстрел. Ранение получила супруга москвича. Помогать 45-летней женщине приехали врачи скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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