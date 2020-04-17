В Москве мужчина ранил себя во время чистки оружия
В Москве мужчина получил ранение во время чистки оружия. В итоге пострадавший попал в больницу, но его жизни ничего не угрожает.
Все случилось на улице Мытная. Именно оттуда мужчину забрали врачи скорой помощи. Мужчина объяснил, что пытался почистить пневматический пистолет, но проигнорировал правила безопасности.
С рваной огнестрельной раной левой кисти пострадавшего доставили в приемной отделение дежурной больницы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее в столице произошел еще один аналогичный случай. Мужчина решил почистить оружие и не проверил, заряжено оно или нет.
Раздался выстрел. Ранение получила супруга москвича. Помогать 45-летней женщине приехали врачи скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU