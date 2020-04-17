В Подмосковье можно наблюдать метеоритный поток Лириды

17 Апр 2020 2020-04-17T13:03:09+03:00

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Чаще всего падающие звезды можно увидеть в конце лета. Одним из самых заметных является метеоритный поток Песеиды. Который буквально представляет собой «звездный дождь». Однако сейчас в Подмосковье можно увидеть другое космическое явление - поток Лириды. Он представляет собой остатки древней кометы, которая вернется лишь через два столетия.

Падение метеоритов впервые можно было увидеть минувшей ночью, 16 апреля. Однако «звездный дождь» продлится довольно долго, до 25 апреля. Все ближайшие ночи падение звезд будет отчетливо видно.

Самая богатая на метеоры ночь ожидается с 22-го на 23-е число. В небе будут наблюдать около двадцати стреловидных вспышек в час, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При этом синоптики предупредили, что наблюдению за звездами может помешать пасмурная погода. В ближайшие дни небо закроют тучи, и метеориты можно будет увидеть только в просветах между ними. Погода улучшится только на следующей неделе. Тогда-то падающие звезды и будут видны невооруженным глазом.

ИСТОЧНИК KP.RU