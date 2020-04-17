Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тысяч предпринимателей

17 Апр 2020 2020-04-17T13:40:51+03:00

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Свыше 11 тысяч московских предприятий, арендующих помещения из городского фонда имущества, могут освободить от арендных платежей. Уведомления об этом столичные компании получили после антикризисного распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина. Информация о возможности отмены аренды для предпринимателей появилась 17 апреля на сайте департамента городского имущества столицы.

- Больше 11 тысяч компаний получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей. Данный инструмент поддержки был утвержден Сергеем Собяниным в рамках второго пакета антикризисных мер. Общий объем сэкономленных бизнесменами средств составит 4,6 млрд руб., - сообщил департамента городского имущества.

По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, меры поддержки коснутся предпринимателей, которые сейчас вынуждены простаивать и несут убытки из-за карантинных мер. Это предприятия, работающие сфере культуры и досуга, спорта, развлечений, общепита, бытовых услуг, гостиничного и туристического бизнеса, компании, оказывающие образовательные и просветительские услуги.

Арендаторам городского имущества разослали инструкции, разъясняющие, как можно получить помощь от правительства Москвы. Как подчеркнул вице-мэр, уведомления были отправлены не только традиционным способом — на почтовые адреса компаний, но и разосланы по личным кабинетам арендаторов портале mos.ru.

Для того, чтобы воспользоваться помощью города, руководителями и владельцам предприятий необходимо написать обращение в департамент столичного имущества, приложить к нему документы, подтверждающие вид деятельности компании, и распоряжение о приостановлении работы организации.

- Обращения принимаются в электронном виде через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и в бумажном виде по почте в адрес департамента городского имущества до конца 2020 года, - отмечается в сообщении департамента.

После рассмотрения заявления арендная плата предпринимателям будет пересчитана. Отмена платежей по аренде городских помещений и земельных участков производится с первого числа месяца приостановки работы компаний и действует до 1 июля 2020 года.

Напомним, 1 апреля правительство Москвы приняло второй пакет мер поддержки столичным предпринимателям. Он значительно увеличивает перечень антикризисной помощи для предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе доступ столичных компаний к кредитам и субсидиям. Принятые московскими властями позволят предприятиям снизить риск банкротства и поддержать свою экономику в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.