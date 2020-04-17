Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тысяч предпринимателей
Свыше 11 тысяч московских предприятий, арендующих помещения из городского фонда имущества, могут освободить от арендных платежей. Уведомления об этом столичные компании получили после антикризисного распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина. Информация о возможности отмены аренды для предпринимателей появилась 17 апреля на сайте департамента городского имущества столицы.
- Больше 11 тысяч компаний получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей. Данный инструмент поддержки был утвержден Сергеем Собяниным в рамках второго пакета антикризисных мер. Общий объем сэкономленных бизнесменами средств составит 4,6 млрд руб., - сообщил департамента городского имущества.
По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, меры поддержки коснутся предпринимателей, которые сейчас вынуждены простаивать и несут убытки из-за карантинных мер. Это предприятия, работающие сфере культуры и досуга, спорта, развлечений, общепита, бытовых услуг, гостиничного и туристического бизнеса, компании, оказывающие образовательные и просветительские услуги.
Арендаторам городского имущества разослали инструкции, разъясняющие, как можно получить помощь от правительства Москвы. Как подчеркнул вице-мэр, уведомления были отправлены не только традиционным способом — на почтовые адреса компаний, но и разосланы по личным кабинетам арендаторов портале mos.ru.
Для того, чтобы воспользоваться помощью города, руководителями и владельцам предприятий необходимо написать обращение в департамент столичного имущества, приложить к нему документы, подтверждающие вид деятельности компании, и распоряжение о приостановлении работы организации.
- Обращения принимаются в электронном виде через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и в бумажном виде по почте в адрес департамента городского имущества до конца 2020 года, - отмечается в сообщении департамента.
После рассмотрения заявления арендная плата предпринимателям будет пересчитана. Отмена платежей по аренде городских помещений и земельных участков производится с первого числа месяца приостановки работы компаний и действует до 1 июля 2020 года.
Напомним, 1 апреля правительство Москвы приняло второй пакет мер поддержки столичным предпринимателям. Он значительно увеличивает перечень антикризисной помощи для предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе доступ столичных компаний к кредитам и субсидиям. Принятые московскими властями позволят предприятиям снизить риск банкротства и поддержать свою экономику в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.