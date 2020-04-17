2020-04-17T14:17:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Московской области врачи будут консультировать пациентов с COVID -19 онлайн

Воспользоваться услугами смогут жители, проходящие лечение на дома
Елена АКИМОВА
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Пациентам предложат проконсультироваться у врача онлайнПациентам предложат проконсультироваться у врача онлайнФото: REUTERS
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В Московской области пациенты с коронавирусом, проходящие лечение на дому, смогут проконсультироваться у врачей в режиме онлайн.

Для этого пользователи должны быть зарегистрированы на портале госуслуг Подмосковья. Через «личный кабинет» пациент сможет получить консультацию.

В возможностях получить телеконсультацию жителям напомнят электронным письмом или SMS-сообщением.

- Так же будут применяться звонки автоинформатора. Пациентам предложат получить телеконсультацию медицинского специалиста, - цитирует телеканал «360» слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

Соединившись с врачом человек сможет получить ответы на интересующие его вопросы. А затем медик направит все рекомендации на электронную почту пациента.

- Сервис определит сведения о температуре, кашле и других симптомах. При наличии, например, температуры выше 38 градусов пациент будет автоматически соединен со службой скорой помощи, — сказала Светлана Стригункова.

В рамках пилотного проекта услугами смогут пользоваться только люди с выявленным COVID-19, а позже телемедицина станет доступна для всех жителей региона.

Звонки с уведомлениями о работе телемедицинской службы будут поступать с телефонного номера 8 (498) 602-31-35.

Ранее сообщалось, что больных коронавирусом в России начинают спасать переливанием крови от выздоровевших пациентов. Этот метод лечения, показавший свою эффективность в Китае и США, опробуют в НИИ им. Склифосовского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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