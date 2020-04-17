«БКС Банк»: Отмена арендных платежей является своевременной и эффективной мерой поддержки столичного бизнеса

17 Апр 2020 2020-04-17T14:41:08+03:00

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Отмена арендных платежей для столичных компаний во время вынужденного простоя является нужной и своевременной мерой, считает председатель правления АО «БКС Банк» Дмитрий Пешнев-Подольский. Помощь московского правительства поможет предприятиям малого и среднего бизнеса удержаться на плаву и избежать банкротств в тяжелых условиях кризиса.

- На мой взгляд, такая мера своевременна и эффективна. Во-первых, это отмена платежей, не отсрочка. После карантина на предпринимателе не будет долгов, и это достаточно наглядное проявление заботы о бизнесе, понимание его потребностей, - рассказал Пешнев-Подольский в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Глава «БКС Банка» также отметил простоту схемы отмены арендных платежей в Москве по сравнению с аналогичными мерами на федеральном уровне.

- Сейчас предприниматели столкнулись с бюрократической машиной, которая не берет в расчет реалии рынка: многие компании работают не по основному ОКВЭДу. И из-за этого им отказывают в помощи. Предложенные меры выглядят намного проще — для подтверждения вида деятельности нужно отправить фотографию. Надеемся, на практике это будет так же просто. Пока можно сказать, что доля городской недвижимости в общем пуле аренды намного меньше коммерческой. И после реализации данной меры основное внимание должно быть направлено именно туда.

То, что отмена арендных платежей станет серьезной помощью для предпринимателей, подтверждает и заместитель генерального директора ООО «АТИС» Юрий Кожухов. По его словам, для их компании это существенная мера поддержки.

- Многие малые и средние предприниматели вкладывают в бизнес последние деньги. Освобождение от арендных платежей им сильно поможет, - считает Кожухов. - Наша компания при необходимости обязательно воспользуется этой мерой.

По оценке департамента городского имущества Москвы, возможностью отмены арендных платежей могут воспользоваться около 11 тысяч столичных компаний. Предприниматели уже получили уведомления о такой возможности, а так же четкие инструкции, как получить помощь городских властей. Решение освободить предприятия малого и среднего бизнеса, вынужденные сейчас простаивать из-за карантинных мер, принял мэр Москвы Сергей Собянин, подписав соответствующее распоряжение. В первую очередь помощь получат предприятия, работающие сфере культуры и досуга, спорта, развлечений, общепита, бытовых услуг, гостиничного и туристического бизнеса, компании, оказывающие образовательные и просветительские услуги.

Напомним, мэр Москвы утвердил второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса 1 апреля, значительно расширив их список. В частности, пакет мер расширяет доступ предприятий малого и среднего бизнеса к получению кредитов и субсидий.