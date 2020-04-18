Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд

18 Апр 2020 2020-04-18T17:15:42+03:00

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Столичные предприниматели по решению мэра Сергея Собянина получат беспроцентную рассрочку на 3,6 млрд. рублей. Эта мера поддержки коснется около 3,3 тысяч владельцев малого и среднего бизнеса, сообщается на сайте мэра Москвы. Предпринимателям, выкупающим недвижимость у города в рассрочку, предоставляется возможность отложить платежи за II квартал до конца 2020 года. Эта льгота входит в третий пакет антикризисных мер, утвержденных мэром столицы.

По словам вице-мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, отсрочка предоставляется для платежей по договорам купли-продажи городской недвижимости, которые заключены с предпринимателями без проведения торгов в рамках федерального закона №159-ФЗ.

- Эта мера коснулась более 3,3 тысячи московских предпринимателей, в общей сложности до конца года будут отложены платежи на 3,6 миллиарда рублей. Это отсрочка платежей за три месяца — апрель, май, июнь, которая уже предоставлена автоматически всем представителям малого и среднего бизнеса по всем заключенным договорам купли-продажи, - сообщил Владимир Ефимов.

В столице с 2011 года действует программа преимущественного права выкупа городской недвижимости, за 9 лет ею воспользовались 6,8 тысячи московских предпринимателей. По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, с арендаторами, добросовестно вносящими платежи за пользование городской недвижимостью, были заключены договора на общую сумму в 145,8 млрд. рублей.

Чтобы помочь предприятиям, временно не работающим из-за карантинных мер, столичные власти приняли беспрецедентную программу помощи малому и среднему бизнесу. Бюджет Москвы возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам предприятий малого и среднего бизнеса, вне зависимости от сферы их деятельности. По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности городской бюджет будет финансировать ставку до 8%. Единственное условие, которое ставит правительство столицы, - деньги должны расходоваться на бизнес, работающий на территории Москвы. На эту меру поддержки дополнительно будет выделено от 20 до 30 млрд руб.

Кроме того, столичные предприятия получают возможность отмены арендных платежей. Эта мера поддержки касается предпринимателей, арендующих недвижимость из фонда городского имущества. Воспользоваться ею смогут около 11 тысяч столичных компаний. Предприниматели уже получили уведомления о такой возможности, а так же четкие инструкции, как получить помощь городских властей. В первую очередь помощь получат предприятия, работающие сфере культуры и досуга, спорта, развлечений, общепита, бытовых услуг, гостиничного и туристического бизнеса, компании, оказывающие образовательные и просветительские услуги.