Эксперт: Введенные в Москве штрафы для нарушителей самоизоляции нужно ужесточить

18 Апр 2020 2020-04-18T20:25:24+03:00

За несоблюдение карантинных мер в столице взыскивают от 1 до 40 тысяч рублей

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Введенные в Москве штрафы за нарушение режима самоизоляции и карантина стоит ужесточить, считает заслуженный юрист РФ, экс-замгенпрокурора, генерал-полковник Владимир Зубрин. По его мнению, принятые столичными властями меры нельзя назвать суровыми – в других странах применяются и более серьезные наказания. Остановить эпидемию коронавируса можно только безукоризненным соблюдением санитарных норм, и для достижения этой цели введение суровых административных мер является абсолютно оправданным средством.

- Тех, кто нарушает карантин и самоизоляцию, нужно штрафовать, причём не выборочно. Они подвергают опасности здоровье и жизни москвичей, они своими действиями растягивают срок карантинных мер, усугубляя экономический кризис в стране, - подчеркнул Владимир Зубрин. - Цель применения любых санкций со стороны государства – это наказание виновного и одновременно – упредительная мера для тех, кто готовится совершить правонарушение. Поэтому, чтобы мы как можно быстрее вернулись к нормальной жизни, нужно жёстко штрафовать всех нарушителей.

Владимир Зубрин считает, что московские штрафы слишком мягкие, и что столичным властям следует действовать жестче, как в Китае, где пандемия уже пошла на спад.

- Нужно действовать жестче, как в Китае, где удалось справиться с эпидемией, – уверен юрист. По его мнению, московские штрафные санкции в отношении нарушителей абсолютно законны, для этого московские власти приняли все необходимые нормативно-правовые акты.

Эксперт подчеркивает: в отличие от властей Поднебесной московское правительство с самого начала не стало ничего скрывать от жителей столицы. Сергей Собянин рассказывает о каждом шаге, предпринимаемом для борьбы с коронавирусом,

- Мэр Москвы Сергей Собянин и его зам Анастасия Ракова аргументируют перед обществом каждое принятое решение. И все адекватные люди это поддерживают, - подчеркнул Зубрин.

Напомним, в Москве с 30 марта режим самоизоляции должны соблюдать все горожане вне зависимости от возраста. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, для того, чтобы вынести мусор или обратиться за медицинской помощью, а также чтобы выгулять собаку. В столице отменены все массовые мероприятия, закрыты непродовольственные магазины, торговые комплексы, рестораны, кафе, кинотеатры. Работают только продуктовые супермаркеты, магазины, торгующие товарами первой необходимости, зоомагазины, аптеки, банки и салоны связи. Москвичей, не соблюдающих режим самоизоляции, штрафуют. Суммы установленных в столице штрафов составляют от 1 до 40 тысяч рублей в зависимости от нарушения.