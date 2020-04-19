2020-04-19T12:36:18+03:00
Общество

«Аэроэкспресс» изменит расписание поездов во Внуково с 21 апреля

Такие меры связаны с уменьшением объема авиаперевозок ввиду эпидемиологической ситуации
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Компания «Аэроэкспресс» сообщила о корректировке графика движения поездов на Внуковском направлении с 21 апреля в связи с уменьшением объема авиаперевозок.Компания «Аэроэкспресс» сообщила о корректировке графика движения поездов на Внуковском направлении с 21 апреля в связи с уменьшением объема авиаперевозок.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Компания «Аэроэкспресс» сообщила о корректировке графика движения поездов на Внуковском направлении с 21 апреля в связи с уменьшением объема авиаперевозок.

- С 21 апреля количество рейсов «Аэроэкспресс» между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будет уменьшено, - рассказали в пресс-службе «Аэроэкспресса».

К тому же на Шереметьевском и Домодедовском направлениях аэроэкспрессы курсируют один раз в час. В компании также скорректировано расписание экспресс-автобусов до аэропорта Шереметьево.

- В сторону аэропорта экспресс-автобусы отправляются от станции метро Ховрино каждые полчаса с 7.00 до 10.00 и с 15.00 до 19.00. От терминала B аэропорта Шереметьево автобусы курсируют каждые полчаса с 7.30 до 10.30 и с 15.30 до 19.30, - рассказали в компании перевозчика.

Конкретно

Что изменится в расписании с 21 апреля:

- отправление поездов с Киевского вокзала будет происходить в 8.00, 10.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00;

- из аэропорта Внуково аэроэкспрессы будут отправляться в 7.00, 9.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

Как ходят поезда в направлении Шереметьево и Домодедово:

- в сторону аэропорта Шереметьево с Белорусского вокзала поезда отправляются каждый час в :05 минут с 6.05 до 23.05. Из аэропорта Шереметьево – каждый час в :15 минут с 5.15 до 23.15,

- на маршруте Домодедово-Павелецкий вокзал аэроэкспрессы курсируют ежечасно с 6.00 до 23.00. И в такое же время в обратную сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Аэроэкспресс» изменит расписание поездов во Внуково с 21 апреля
Эксперт: Введенные в Москве штрафы для нарушителей самоизоляции нужно ужесточить
Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд
«БКС Банк»: Отмена арендных платежей является своевременной и эффективной мерой поддержки столичного бизнеса
В Московской области врачи будут консультировать пациентов с COVID -19 онлайн
Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тысяч предпринимателей
В Подмосковье можно наблюдать метеоритный поток Лириды
В Москве мужчина ранил себя во время чистки оружия
По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей
Введение пропусков снизило число людей на транспорте на 575 тысяч человек
В Подмосковье на остановках общественного транспорта появилась разметка для безопасной дистанции
Инженер Голод рассказал, что его пирамиды защищают от коронавируса
Введение пропусков в Москве не сказалось на снабжении магазинов «Магнит»
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
Как оформить цифровой пропуск в Московской области
Введение пропусков не осложнило завоз продуктов в магазины сети «Дикси»
Обработка транспорта, метро, улиц Москвы в период коронавируса: какой жидкостью пользуются специалисты