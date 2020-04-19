«Аэроэкспресс» изменит расписание поездов во Внуково с 21 апреля

19 Апр 2020 2020-04-19T12:36:18+03:00

Компания «Аэроэкспресс» сообщила о корректировке графика движения поездов на Внуковском направлении с 21 апреля в связи с уменьшением объема авиаперевозок. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Компания «Аэроэкспресс» сообщила о корректировке графика движения поездов на Внуковском направлении с 21 апреля в связи с уменьшением объема авиаперевозок.

- С 21 апреля количество рейсов «Аэроэкспресс» между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будет уменьшено, - рассказали в пресс-службе «Аэроэкспресса».

К тому же на Шереметьевском и Домодедовском направлениях аэроэкспрессы курсируют один раз в час. В компании также скорректировано расписание экспресс-автобусов до аэропорта Шереметьево.

- В сторону аэропорта экспресс-автобусы отправляются от станции метро Ховрино каждые полчаса с 7.00 до 10.00 и с 15.00 до 19.00. От терминала B аэропорта Шереметьево автобусы курсируют каждые полчаса с 7.30 до 10.30 и с 15.30 до 19.30, - рассказали в компании перевозчика.

Конкретно

Что изменится в расписании с 21 апреля:

- отправление поездов с Киевского вокзала будет происходить в 8.00, 10.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00;

- из аэропорта Внуково аэроэкспрессы будут отправляться в 7.00, 9.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

Как ходят поезда в направлении Шереметьево и Домодедово:

- в сторону аэропорта Шереметьево с Белорусского вокзала поезда отправляются каждый час в :05 минут с 6.05 до 23.05. Из аэропорта Шереметьево – каждый час в :15 минут с 5.15 до 23.15,

- на маршруте Домодедово-Павелецкий вокзал аэроэкспрессы курсируют ежечасно с 6.00 до 23.00. И в такое же время в обратную сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU