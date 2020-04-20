2020-04-20T10:49:50+03:00
Москва

Синоптики: тепла до конца апреля не будет

В Москве ожидаются грозы и похолодание
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве ожидается снег с дождемВ Москве ожидается снег с дождемФото: Олег УКЛАДОВ
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Над севером европейской территории установился мощный и обширный циклон. Он смещается на восток и несет в центральную часть России холодные воздушные массы. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Она отметила, что прохладная погода в столичном регионе будет сохраняться до конца апреля.

По данным Гидрометцентра, в начале текущей недели температура воздуха будет колебаться в интервале от плюс пяти до 11 градусов тепла. Со среды по субботу температура и вовсе не поднимется выше 9 градусов. А ночью возможен слабый минус, передает «Российская газета».

Все эти дни в столичном регионе будет пасмурно, возможен снег с дождем. Однако синоптики напомнили, снег для апреля в наших широтах – это норма. Хотя он и может периодически выпадать, но не надолго. Апрельский снег, как правило, быстро тает.

Как добавили в Гисметео, в начале недели возможна даже гроза. Также москвичей предупредили о сильном ветре, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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