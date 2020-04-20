2020-04-20T12:21:51+03:00
Дом. Семья

Сотрудники ВДНХ начали подкармливать белок и птиц в период самоизоляции

Грызунам и пернатым не хватает еды в опустевшем городе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сотрудники ВДНХ сами начали подкармливать белок и птицСотрудники ВДНХ сами начали подкармливать белок и птицФото: Артем КИЛЬКИН
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Пока на фоне распространения коронавируса в Москве закрыты для посетителей все парки, сотрудники ВДНХ сами начали подкармливать птиц и белок, проживающих на территории выставки.

«Несколько раз в неделю подкорм птицам и зверям приносят наши неравнодушные сотрудники, которые продолжают следить за чистотой и порядком на территории главной выставки страны», - цитирует представителя пресс-службы ВДНХ РИАМО.

Белки, синицы, воробьи, зяблики и другие обитатели выставки получают орехи, сухари и сухофрукты, так необходимые им в весенний период. При этом одними из самых самостоятельных птиц на ВДНХ считаются утки. Они могут легко прокормиться без помощи человека. Более того, после закрытия выставки для посещений численность уток здесь только увеличилась.

Всего на ВДНХ обитают около 70 видов птиц, в том числе четыре вида краснокнижных сов. Также на территории выставки проживают около 600 белок, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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