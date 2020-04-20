2020-04-20T14:11:06+03:00
Звезды

Музей современного искусства «Гараж» признан лучшим музейным центром России

Авторы рейтинга оценивали качество и количество дистанционных мероприятий, а также их популярность
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые популярные музеи РоссииНазваны самые популярные музеи РоссииФото: Алиса ТИТКО
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Музей современного искусства «Гараж» в Москве возглавил рейтинг лучших музейных центов со всей России. Авторы рейтинга оценивали популярность музеев и предложенные виртуальные туры и экскурсий по их экспозициям. Эксперты подсчитали, что за 2019 года «Гараж» посетили 930 тысяч человек.

На второй строчке рейтинга расположился Московский музей современного искусства (ММОМА). Его посещают около 540 тысяч в год. Замыкает тройку лидеров комплекс «Новый Иерусалим» в Московской области, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо этого в десятку лучших музеев, предлагающих дистанционные мероприятия, попали питерская «Эрарта», «Площадь Мира» в Красноярске, «Ельцин-Центр» в Екатеринбурге. Также эксперты высоко оценили «Арсенал» в Нижнем Новгороде и «Дом муз» в Ярославле. Замыкают десятку лучших Галерея Виктора Бронштейна в Иркутске и Центр современного искусства в Новгороде, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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