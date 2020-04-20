2020-04-20T16:46:49+03:00
Общество

Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей

Московские предприятия получат субсидии и отсрочки по платежам
Ксения БОГДАНОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал три пакета мер поддержки столичного бизнеса.Мэр Москвы Сергей Собянин подписал три пакета мер поддержки столичного бизнеса.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сумма поддержки столичному бизнесу по принятым мэром Москвы Сергеем Собяниным антикризисным мерам составит более 70 млрд. рублей. Из этой суммы более 23 млрд. рублей пойдут на субсидирование и освобождение от платежей. Еще 22 млрд. рублей московские предприниматели получат в виде отсрочек по платежам. Около 20-30 млрд рублей будут направлены на субсидирование процентной ставки по кредитам для малого бизнеса. Об этом 20 апреля «Ведомостям» рассказал вице-мэр по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

По его словам, сумма в 70 млрд. рублей — не окончательная, она еще может меняться в зависимости от того, насколько активно московские предприниматели будут пользоваться предоставляемыми правительством столицы мерами поддержки. При этом ранее взятые кредиты предприятий малого и среднего бизнеса городской бюджет будет субсидировать по процентной ставке до 6% годовых. Новые стабилизационные кредиты столичное правительство просубсидирует по ставке до 8% годовых.

Напомним, ранее власти Москвы объявили о беспрецедентных мерах поддержки для московских предприятий. Мэр Сергей Собянин подписал три пакета мер антикризисной поддержки для столичного бизнеса, терпящего экономические трудности из-за эпидемии коронавируса. Единственное условие, которое ставит правительство столицы, - деньги должны расходоваться на бизнес, работающий на территории Москвы. По словам Сергея Собянина, главное в нынешней экономической ситуации для предприятий - сохранить стабильность. Мэр также выразил надежду, что основная доля выделяемых средств пойдет на выплату заработной платы сотрудникам.

В числе прочих мер поддержки столичные предприятия также получают возможность отмены арендных платежей. Эта мера касается предпринимателей, арендующих недвижимость из фонда городского имущества. Воспользоваться ею смогут около 11 тысяч столичных компаний. Предприниматели уже получили уведомления о такой возможности, а так же четкие инструкции, как получить помощь городских властей. В первую очередь поддержку получат предприятия, работающие сфере культуры и досуга, спорта, развлечений, общепита, бытовых услуг, гостиничного и туристического бизнеса, компании, оказывающие образовательные и просветительские услуги.

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