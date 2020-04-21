Строительство тоннелей БКЛ в Москве завершено почти на 80%

21 Апр 2020 2020-04-21T11:43:21+03:00

До конца года планируется построить еще 30 км тоннелей

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Строительство тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро завершено почти на 80%. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

«Работы по строительству метрополитена относятся к непрерывному циклу, под землей продолжаются уже запущенные процессы. На данный момент пройдено 78% тоннелей на БКЛ, стройка ведется по запланированному графику», – цитирует заместителя мэра РИАМО.

По словам главы Строительного комплекса, сейчас в городе под землей для строительства метро задействованы 20 тоннелероходческих комплексов.

Бочарев добавил, что с начала года при строительстве новых участков метро пройдено уже 11 километров тоннелей. А до конца текущего года планируется построить еще около 30 километров, передает Москва 24.

Отметим, Большая кольцевая линия станет крупнейшим проектом метростроения. Ее протяженность составит 70 километров, на ветке будут расположены 31 станция.

ИСТОЧНИК KP.RU