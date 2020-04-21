2020-04-21T11:43:21+03:00
Москва

Строительство тоннелей БКЛ в Москве завершено почти на 80%

До конца года планируется построить еще 30 км тоннелей
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Москве продолжается строительство БКЛВ Москве продолжается строительство БКЛФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Строительство тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро завершено почти на 80%. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

«Работы по строительству метрополитена относятся к непрерывному циклу, под землей продолжаются уже запущенные процессы. На данный момент пройдено 78% тоннелей на БКЛ, стройка ведется по запланированному графику», – цитирует заместителя мэра РИАМО.

По словам главы Строительного комплекса, сейчас в городе под землей для строительства метро задействованы 20 тоннелероходческих комплексов.

Бочарев добавил, что с начала года при строительстве новых участков метро пройдено уже 11 километров тоннелей. А до конца текущего года планируется построить еще около 30 километров, передает Москва 24.

Отметим, Большая кольцевая линия станет крупнейшим проектом метростроения. Ее протяженность составит 70 километров, на ветке будут расположены 31 станция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство тоннелей БКЛ в Москве завершено почти на 80%
Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей
Музей современного искусства «Гараж» признан лучшим музейным центром России
Москвичка сдала в полицию сына, нарушившего режим самоизоляции
Сотрудники ВДНХ начали подкармливать белок и птиц в период самоизоляции
Синоптики: тепла до конца апреля не будет
«Аэроэкспресс» изменит расписание поездов во Внуково с 21 апреля
Эксперт: Введенные в Москве штрафы для нарушителей самоизоляции нужно ужесточить
Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд
«БКС Банк»: Отмена арендных платежей является своевременной и эффективной мерой поддержки столичного бизнеса
В Московской области врачи будут консультировать пациентов с COVID -19 онлайн
Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тысяч предпринимателей
В Подмосковье можно наблюдать метеоритный поток Лириды
В Москве мужчина ранил себя во время чистки оружия
По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей
Введение пропусков снизило число людей на транспорте на 575 тысяч человек
В Подмосковье на остановках общественного транспорта появилась разметка для безопасной дистанции
Инженер Голод рассказал, что его пирамиды защищают от коронавируса
Введение пропусков в Москве не сказалось на снабжении магазинов «Магнит»
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
Как оформить цифровой пропуск в Московской области
Введение пропусков не осложнило завоз продуктов в магазины сети «Дикси»
Обработка транспорта, метро, улиц Москвы в период коронавируса: какой жидкостью пользуются специалисты