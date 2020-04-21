2020-04-21T13:11:52+03:00
Общество

Москвичей предупредили, что мошенники могут прикидываться газовиками

На время пандемии никаких плановых работ не проводится
Елена АКИМОВА
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Москвичей предупредили, что мошенники могут прикидываться газовикамиМосквичей предупредили, что мошенники могут прикидываться газовикамиФото: Артем ЛЕНЦ
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Москвичей предупредили, что в условиях пандемии коронавируса мошенники могут прикидываться работниками различных сервисных служб. Часто выбор падает именно на представителей газовой сферы.

Преступники пользуются похожей форменной одеждой и просят предоставить доступ в квартиру для проверки газового оборудования. Во время тестирования системы оказывается, что какая-то делать не в порядке или же ее пора менять в плановом режиме. За что владельцу жилья необходимо доплатить определенную сумму.

В аварийной службе «Мосгаза» предупреждают, на время пандемии коронавируса все плановые проверки приостановлены. Все поступающие в службу сервиса заявки рассматриваются в зависимости от срочности. Если работы нужно провести в этот же день, то отправляется сервисная бригада, а если ситуация терпит, то она будет решена после снятия особого режима.

- Чтобы оставить заявку москвичам надо обратиться по единому многоканальному номеру или оставить заявку на официальном сайте общества, — сказал заместитель начальника управления внутридомового газового оборудования АО «Мосгаз» Сергей Василенко.

Прежде чем впускать мастера в квартиру, стоит убедиться, что это сотрудник газовой службы. Для этого стоит проверить пропуск и удостоверение. А еще можно набрать «104» и уточнить, кто именно из сотрудников должен приехать на вызов.

Специалист должен быть одет в темно-синюю форму с оранжевой кокеткой, на которой написано «Мосгаз», сообщает телеканал «360».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что коронавирус породил новые виды спекуляций. На некоторых подъездах жилых домов начали появляться подозрительные объявления.

Преступники пытаются не только проникнуть в дом, но и выманить у человека деньги в дистанционном режиме. Пока многие россияне сидят дома и в интернете, а некоторые еще и в неоплачиваемых отпусках, самое время поиграть на чувствах жадности и справедливости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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