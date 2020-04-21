В Москве в подъезде дома обнаружены тела двоих подростков

21 Апр 2020 2020-04-21T13:36:55+03:00

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В Москве в подъезде одного из домов на Ленинском проспекте обнаружены тела двоих подростков. Молодым людям было 16 и 17 лет.

Полицию вызвали жильцы дома. Они же рассказали, что обнаружили молодых людей уже без сознания. Они находились на площадке между пятым и шестым этажом.

Сейчас все обстоятельства случившегося уточняют следователи. По предварительной версии, причиной смерти могли стать наркотические вещества, сообщает сайт mk.ru.

Ранее в столице школьник покончил жизнь самоубийством из-за проблем с учебой. Подросток, который в школе считался одаренным и успешным учеником, не выдержал нагрузки и давления со стороны родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU