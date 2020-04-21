2020-04-21T14:17:20+03:00
Москва

Синоптики предупредили о ненастной погоде в конце недели

Из-за ветра в Москве объявлен желтый уровень опасности
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Москвичей предупредили о ненастной погодеМосквичей предупредили о ненастной погодеФото: Екатерина СЕМЕНОВА
Изменить размер текста:

В ближайшую неделю потепления в Москве не ожидается. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она рассказала, какая погода ожидается в городе в конце апреля.

«Все-таки сегодня погода солнечная, без осадков, воздух за счёт солнца прогреется до +10…+11 °С. В последующие дни усилится влияние циклона, который кружит над Уралом, и погода будет менее комфортной», — цитирует Позднякову RT.

Синоптик добавила, что в ближайшие дни в Москве поднимется сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 – 20 метров в секунду. Кроме того, временами могут выпадать осадки.

«Температура в ночные часы будет около 0 °С, может быть, только в центре города она будет слабоположительная. Дневная температура 22 и 23 апреля будет около +6...+7 °С», — добавила Позднякова.

Метеоролог отметала, что такая прохлада не свойственна для наших широт, поэтому апрель может быть признан аномально холодным.

Добавим, что из-за порывистого ветра в Москве во вторник объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 00:00 четверга, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики предупредили о ненастной погоде в конце недели
В Москве в подъезде дома обнаружены тела двоих подростков
Москвичей предупредили, что мошенники могут прикидываться газовиками
Строительство тоннелей БКЛ в Москве завершено почти на 80%
Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей
Музей современного искусства «Гараж» признан лучшим музейным центром России
Москвичка сдала в полицию сына, нарушившего режим самоизоляции
Сотрудники ВДНХ начали подкармливать белок и птиц в период самоизоляции
Синоптики: тепла до конца апреля не будет
«Аэроэкспресс» изменит расписание поездов во Внуково с 21 апреля
Эксперт: Введенные в Москве штрафы для нарушителей самоизоляции нужно ужесточить
Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд
«БКС Банк»: Отмена арендных платежей является своевременной и эффективной мерой поддержки столичного бизнеса
В Московской области врачи будут консультировать пациентов с COVID -19 онлайн
Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тысяч предпринимателей
В Подмосковье можно наблюдать метеоритный поток Лириды
В Москве мужчина ранил себя во время чистки оружия
По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей
Введение пропусков снизило число людей на транспорте на 575 тысяч человек
В Подмосковье на остановках общественного транспорта появилась разметка для безопасной дистанции
Инженер Голод рассказал, что его пирамиды защищают от коронавируса
Введение пропусков в Москве не сказалось на снабжении магазинов «Магнит»
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
Как оформить цифровой пропуск в Московской области
Введение пропусков не осложнило завоз продуктов в магазины сети «Дикси»
Обработка транспорта, метро, улиц Москвы в период коронавируса: какой жидкостью пользуются специалисты