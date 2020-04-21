Синоптики предупредили о ненастной погоде в конце недели

21 Апр 2020 2020-04-21T14:17:20+03:00

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В ближайшую неделю потепления в Москве не ожидается. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она рассказала, какая погода ожидается в городе в конце апреля.

«Все-таки сегодня погода солнечная, без осадков, воздух за счёт солнца прогреется до +10…+11 °С. В последующие дни усилится влияние циклона, который кружит над Уралом, и погода будет менее комфортной», — цитирует Позднякову RT.

Синоптик добавила, что в ближайшие дни в Москве поднимется сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 – 20 метров в секунду. Кроме того, временами могут выпадать осадки.

«Температура в ночные часы будет около 0 °С, может быть, только в центре города она будет слабоположительная. Дневная температура 22 и 23 апреля будет около +6...+7 °С», — добавила Позднякова.

Метеоролог отметала, что такая прохлада не свойственна для наших широт, поэтому апрель может быть признан аномально холодным.

Добавим, что из-за порывистого ветра в Москве во вторник объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 00:00 четверга, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU