Синоптики предупредили о ненастной погоде в конце недели
В ближайшую неделю потепления в Москве не ожидается. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она рассказала, какая погода ожидается в городе в конце апреля.
«Все-таки сегодня погода солнечная, без осадков, воздух за счёт солнца прогреется до +10…+11 °С. В последующие дни усилится влияние циклона, который кружит над Уралом, и погода будет менее комфортной», — цитирует Позднякову RT.
Синоптик добавила, что в ближайшие дни в Москве поднимется сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 – 20 метров в секунду. Кроме того, временами могут выпадать осадки.
«Температура в ночные часы будет около 0 °С, может быть, только в центре города она будет слабоположительная. Дневная температура 22 и 23 апреля будет около +6...+7 °С», — добавила Позднякова.
Метеоролог отметала, что такая прохлада не свойственна для наших широт, поэтому апрель может быть признан аномально холодным.
Добавим, что из-за порывистого ветра в Москве во вторник объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 00:00 четверга, передает сайт «Свободная пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU
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