В Московском зоопарке родились верблюжата Буря и Шторм
В Московском зоопарке у двугорбых верблюдов родились два детеныша. Верблюжат назвали Буря и Шторм. Оба они родились в начале марта.
Самки верблюдов прибыли в столичный зоопарк осенью уже беременными. В результате, 8 марта на свет появился мальчик Шторм. Он родился у самки Альбы. Чуть позже, 12 марта, самка верблюда Понка родила девочку Бурю.
В первую неделю жизни малышей выкармливали сотрудники зоопарка. Сам самки очень внимательно относятся к своим детенышам, следят за их состоянием и не позволяют уходить далеко от себя, передает газета «Известия».
Стоит отметить, что детеныши двугорбого верблюда очень активны. Уже в первый день жизни они могут следовать за своей матерью.
«Будем надеяться, что их ждет прекрасное будущее. Мы постараемся обеспечить им все необходимое для этого», - цитирует сообщение Московского зоопарка интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU