2020-04-21T17:00:24+03:00
Дом. Семья

В Московском зоопарке родились верблюжата Буря и Шторм

Малыши появились на свет в начале марта
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Московском зоопарке родились два верблюжонкаВ Московском зоопарке родились два верблюжонкаФото: СОЦСЕТИ
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В Московском зоопарке у двугорбых верблюдов родились два детеныша. Верблюжат назвали Буря и Шторм. Оба они родились в начале марта.

Самки верблюдов прибыли в столичный зоопарк осенью уже беременными. В результате, 8 марта на свет появился мальчик Шторм. Он родился у самки Альбы. Чуть позже, 12 марта, самка верблюда Понка родила девочку Бурю.

В первую неделю жизни малышей выкармливали сотрудники зоопарка. Сам самки очень внимательно относятся к своим детенышам, следят за их состоянием и не позволяют уходить далеко от себя, передает газета «Известия».

Стоит отметить, что детеныши двугорбого верблюда очень активны. Уже в первый день жизни они могут следовать за своей матерью.

«Будем надеяться, что их ждет прекрасное будущее. Мы постараемся обеспечить им все необходимое для этого», - цитирует сообщение Московского зоопарка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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