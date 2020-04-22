МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за штормовой погоды

22 Апр 2020 2020-04-22T11:52:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 22 апреля, на территории Москвы и Московской области прогнозируется сильный порывистый ветер. Жителей региона призвали быть осторожнее в непогоду, остерегаться деревьев и уличных конструкций.

«Согласно прогнозу погоды, в период с 08:00 до 21:00 22 апреля местами по Московской области ожидается усиление северного ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Московской области.

Местным жителям рекомендовали убрать все свои личные вещи с балконов и из дворов. Автомобилистам посоветовали оставлять машины в крытых гаражах или вдали от деревьев и шатких конструкций, передает сайт «Свободная пресса».

Пешеходам в такую погоду рекомендовано обходить стороной слабо укрепленные конструкции и дома с неустойчивой кровлей. Также рекомендуется избегать мостов, линии электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU