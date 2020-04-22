Директор Центра занятости расскажет о пособиях для безработных
В среду, 22 апреля, директор столичного центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут проведет прямой эфир для москвичей. Он расскажет об оформлении пособий по безработице и ответит на вопросы горожан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Отметим, что после того, как мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об упрощении системы получения пособия, у многих жителей города возникли вопросы по теме.
«У горожан возникло много вопросов, связанных с компенсационными выплатами. <…> Ответы на все вопросы даст в прямом эфире директор ЦЗН Роман Шкут — 22 апреля в 18:00 на портале (www.ya-doma.ru)», — цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.
Спикер расскажет, кому положено пособие, как рассчитать его размер и можно ли оформить его дистанционно. Также Шкут объяснит. Могут ли рассчитывать на пособие самозанятые и индивидуальные предприниматели.
Свои вопросы по оформлению пособия можно отправлять до начала прямого эфира на почту ya-doma@mos.ru, передает Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU