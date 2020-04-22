Михаил Барщевский отметил соответствие региональных штрафов с полномочиями регионов

22 Апр 2020 2020-04-22T18:19:46+03:00

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Известный адвокат, полпред правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде Михаил Барщевский считает, что региональные штрафы полностью согласуются с теми полномочиями, которыми наделены все субъекты страны.

- Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам Российской Федерации. Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы, - рассказал Барщевский 22 апреля в интервью ТАСС.

По словам юриста, правила, за нарушение которых установлена ответственность в соответствии, например, с КоАП Москвы, тоже приняты в границах полномочий, установленных законом о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Барщевский считает, что членам Верховного Суда стоит дать соответствующие разъяснения.

- Я уверен, что подобная ситуация характерна не только для Москвы, но и для других субъектов Российской Федерации, - отметил полпред.

Барщевский также добавил, что считает указания на применение регионального законодательства об административных правонарушениях несколько «размытыми». Некоторые его формулировки допускают неопределенность и недосказанность.

Напомним, в Москве были приняты нормы регионального законодательства о штрафах при нарушении режима самоизоляции. Административная ответственность также применяется к лицам, передвигающимся по столице без пропусков. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей.

Вчера, 21 апреля, президиумом Верховного суда РФ были опубликованы ответы на вопросы судов о применении административных, гражданских и уголовных законов, а также о процессуальных сроках во время эпидемии коронавируса. Барщевский уверен, что подобные документы не имеют юридической силы и носят исключительно рекомендательный характер.

Барщевский также высказался по поводу признания ограничений во время режима повышенной готовности как форс-мажорных обстоятельств. Исходя из позиции Верховного Суда РФ, решение об освобождении от ответственности за нарушение обязательств в связи с эпидемией коронавируса должно приниматься в каждом конкретном случае.

- Такая позиция юридически безусловно крайне надежна и безопасна, но, мне кажется, не слишком упрощает жизнь ни гражданам, ни судьям, - прокомментировал полпред. - Мне бы казалось более полезным сформировать отдельный перечень обстоятельств, которые безусловно признаются форс-мажорными, отдельный по тем, которые такими безусловно не признаются, а вот все остальные случаи оставить на усмотрение суда.