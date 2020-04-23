В Подмосковье оперативно восстановили обрывы электросетей, возникшие из-за ветра

23 Апр 2020 2020-04-23T15:50:42+03:00

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В Московской области оперативно восстановили все обрывы электросетей, которые возникли из-за сильного порывистого ветра. Об этом сообщили в Минэнерго региона. Ранее из-за ветреной погоды в Подмосковье был введен режим повышенной готовности для электросетевых компаний.

За минувшие сутки в области зафиксировали аварийные отключения фидеров на подстанциях в семи муниципалитетах: Дмитровском, Талдомском, Жуковском, Истре, Ступине, Зарайске и Кашире. Погода оставила без света порядка 37 населенных пунктов, однако вернуть электричество мастерам удалось не более чем за два часа.

«Более семисот аварийно-восстановительных бригад оперативно устраняли нарушения в электроснабжении», - цитирует главу ведомства Александра Самарина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Режим повышенной готовности был снят утром в четверг, 23 апреля.

Отметим, что энергокомпании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также с метеорологическими службами Гидрометцентра, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU