В Подмосковье оперативно восстановили обрывы электросетей, возникшие из-за ветра
В Московской области оперативно восстановили все обрывы электросетей, которые возникли из-за сильного порывистого ветра. Об этом сообщили в Минэнерго региона. Ранее из-за ветреной погоды в Подмосковье был введен режим повышенной готовности для электросетевых компаний.
За минувшие сутки в области зафиксировали аварийные отключения фидеров на подстанциях в семи муниципалитетах: Дмитровском, Талдомском, Жуковском, Истре, Ступине, Зарайске и Кашире. Погода оставила без света порядка 37 населенных пунктов, однако вернуть электричество мастерам удалось не более чем за два часа.
«Более семисот аварийно-восстановительных бригад оперативно устраняли нарушения в электроснабжении», - цитирует главу ведомства Александра Самарина интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Режим повышенной готовности был снят утром в четверг, 23 апреля.
Отметим, что энергокомпании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также с метеорологическими службами Гидрометцентра, передает РИАМО.
ИСТОЧНИК KP.RU