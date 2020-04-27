Из-за коронавируса в Москве отложили запуск фонтанов

27 Апр 2020 2020-04-27T09:00:33+03:00

Их начнут включать, как только ситуация улучшится

Изменить размер текста: A A

Весна! Накануне майских праздников в столице обычно включаются все городские фонтаны. Но сейчас из-за коронавируса их запуск пришлось отложить.

«Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов, это большой праздник - одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов».

По его словам, специалисты Комплекса городского хозяйства уже подготовили водные чаши к открытию. «Каждый фонтан аккуратно расконсервировали после зимы, провели монтаж и проверку оборудования, пескоструйную очистку, промывку и при необходимости покраску», - отметил Петр Бирюков.

«Решение о дате открытия сезона фонтанов будет приниматься исходя из складывающейся ситуации», - подчеркнул заместитель мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU