2020-04-27T09:00:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Москве отложили запуск фонтанов

Их начнут включать, как только ситуация улучшится
Светлана ВОЛКОВА
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Принято решение отложить старт сезона фонтанов в Москве.Принято решение отложить старт сезона фонтанов в Москве.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Весна! Накануне майских праздников в столице обычно включаются все городские фонтаны. Но сейчас из-за коронавируса их запуск пришлось отложить.

«Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов, это большой праздник - одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов».

По его словам, специалисты Комплекса городского хозяйства уже подготовили водные чаши к открытию. «Каждый фонтан аккуратно расконсервировали после зимы, провели монтаж и проверку оборудования, пескоструйную очистку, промывку и при необходимости покраску», - отметил Петр Бирюков.

«Решение о дате открытия сезона фонтанов будет приниматься исходя из складывающейся ситуации», - подчеркнул заместитель мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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