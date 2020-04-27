В Подмосковье еще шесть больниц перепрофилируют для пациентов с коронавирусом
В Подмосковье планируется перепрофилировать еще шесть стационаров, чтобы в них могли лечиться пациенты с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
Отметим, что на сегодняшний день в регионе перепрофилировали уже 16 больниц. Здесь развернуто уже более четырех тысяч коек с кислородом для пациентов с выявленным Covid-19.
«В настоящее время к работам по перепрофилированию новых объектов приступили в Люберцах, Одинцове, Коломне, Электрогорске и Балашихе. На переоснащение больниц отведено 16 дней», – цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.
Отмечается, что во время перепланировки в стационарах выделят две зоны: «грязную» и «чистую», смонтируют особые системы вентиляции и подачи медицинских газов. Кроме того в больницах создадут изолированные палаты и переоборудуют помещения.
Работы на всех объектах ведутся в круглосуточном режиме, чтобы завершить создание стационаров в кратчайшие сроки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU
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