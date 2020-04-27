Бизнес и волонтеры объединились для борьбы с COVID-19 в Московской области

27 Апр 2020 2020-04-27T16:06:04+03:00

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С самого начала распространения коронавируса никто не остается в стороне. На борьбу с заболеванием встают не только врачи, но и волонтеры, бизнес. Последние пытаются оказать посильную помощь, несмотря на сложную экономическую обстановку.

Многие компании решили помочь с продуктами и средствами защиты, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в фильме, опубликованном на его YouTube-канале.

Многих бизнесменов он просил лично – кому-то писал, кому-то звонил, сообщает телеканал «360».

- Я в Telegram написал небольшое сообщение своим друзьям, близким и сделал короткий проморолик, разослал. <…> По большому счету, из всех друзей, знакомых, бизнесменов, с которыми я долго общаюсь и дружу, по сути, никто не отказал, — рассказал Воробьев.

Помочь стараются все, одни готовы поставить необходимые маски, перчатки, одноразовые халаты для врачей, другие пожертвовать деньги.

Только за последние несколько недель в Московский областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития были перечислены сотни миллионов рублей.

- Мой товарищ, который просил имя не называть, позвонил в субботу и сказал, что хочет из Китая товар привезти (для благотворительности — прим. ред.) Спросил, могу ли с самолетом помочь. Я позвонил Сергею Кужугетовичу. Ну, Шойгу есть Шойгу, поэтому через два дня в Шанхае уже стоял самолет, — поделился губернатор.

На борту было более двух миллионов защитных масок, более миллиона перчаток и шесть тысяч костюмов для безопасности врачей.

На волонтеров сегодня особая нагрузка. Именно они доставляют продукты и медикаменты пожилым гражданам и многодетным семьям, помогают справиться с бытовыми нуждами, принести необходимое лекарство из аптеки, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

А в Москве во многих магазинах появились "полки добра". Акцию запустили магазинчики у дома в районах Сокол, Ховрино, Строгино, Нагатино. Выкладывают продукты и клеят объявление: «Нуждаешься — возьми/Можешь положить — положи». Взять товары может каждый.

Десятки столичных кафе и ресторанов организовали бесплатное питание для медиков. Они могут получить горячее питание и кофе.

Как волонтеры и бизнес помогают в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU