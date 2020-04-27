Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации

27 Апр 2020 2020-04-27T16:45:15+03:00

Рубен Акопян признается, что в какой-то момент оказался между жизнью и смертью

Рубен Акопян признается, что в какой-то момент был между жизнью и смертью

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Совсем недавно анестезиолог-реаниматолог одной из столичных больниц Рубен Акопян трудился по 12 часов, оказывая помощь тем, у кого диагностировали коронавирус. А потом вирус сразил и его. Врач признается, что не сразу понял, о чем идет речь, первое время думал банальная усталость. Трудиться сегодня приходится в разы больше обычного.

- Но когда температура поднялась до 38,5, я понял, что это уже не усталость, а заболевание, — рассказал он.

Сейчас медик находится в реанимационном отделении, однако чувствует себя гораздо лучше. Высокой температуры нет, вернулись запахи, дышится легко. А самое главное, пропали подавленность, апатия и слабость, появилось желание разговаривать с людьми.

- В начале болезни, когда интоксикация нарастала, бороться стало тяжелее, я понимал, что вопрос уже о жизни и смерти. Только благодаря лечению удалось стабилизировать состояние, - рассказывает телеканалу «360» медик.

Рубен Акопян искренне благодарен коллегам, которые борются за его жизнь. Считает их настоящими героями, сегодня они лицом к лицу противостоят коварному вирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU