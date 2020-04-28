Синоптики: майские праздники в Москве будут прохладными и дождливыми

28 Апр 2020 2020-04-28T10:19:09+03:00

В «Фобосе» рассказали о погоде на неделю

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В ближайшую неделю москвичей ждет прохладная погода, временами возможны дожди. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«28 апреля над регионом расположится небольшой антициклон. При переменной облачности без существенных осадков ночь будет холодная, ожидается 0…+2 °С, днём +11 °С», — цитирует метеоролога RT.

Последние дни апреля столица проведет под влиянием циклона, ветер в городе усилится. А 1 мая над регионом и вовсе пройдет холодный атмосферный фронт с короткими дождями, передает Леус.

«Ночью температура опустится до +2…+4 °С, в дневные часы фронт будет уходить на восток, погода будет облачная и температура не выше +7…+9 °С», - пообещал синоптик.

Такая же картина ждет нас и 2 мая, чуть теплее станет только в воскресенье. 3 мая воздух может прогреться до 16 градусов.

Добавим, что аналогичную погоду синоптики прогнозируют и на всей территории Центральной России. К концу недели интенсивность осадков здесь усилится, а атмосферный фронт принесет похолодание на 4-5 градусов, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU