Москвичей пригласили на виртуальную прогулку по ВДНХ

28 Апр 2020 2020-04-28T12:17:19+03:00

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ВДНХ подготовила уникальные снимки закрытой территории выставки. 15 панорамных фотографий, снятых, в том числе, с квадрокоптера и обзорное видео можно посмотреть на официальном сайте ВДНХ.

Благодаря виртуальному проекту пользователи смогут, не выходя из дома, прогуляться по центральной аллее, пройти вдоль павильонов «Космос», «Азербайджан», «Земледелие», полюбоваться фонтанами «Каменный цветок» и «Дружба народов».

«Сейчас выставка закрыта для посещения, но наши подписчики в социальных сетях регулярно пишут, что скучают по ВДНХ и хотели бы увидеть, как выглядят аллеи главной выставки страны без посетителей. Поэтому мы подготовили обзорное видео и уникальную подборку панорамных фотографий», - цитирует сообщение пресс-службы ВДНХ Москва 24.

Отмечается, что хотя сейчас посетителей на ВДНХ нет, сотрудники продолжают следить ухаживать за территорией. Здесь ежедневно проводится уборка, специалисты следят за деревьями, стригут газоны, ухаживают за клумбами. Ожидается, что уже в начале мая здесь расцветут более 600 тысяч разноцветных тюльпанов, а также нарциссы гиацинты, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU