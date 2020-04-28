В Москве 29 апреля прогнозируется рекордно низкое атмосферное давление

28 Апр 2020 2020-04-28T14:22:25+03:00

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В ближайшую среду, 29 апреля, в Москве прогнозируется существенное снижение атмосферного давления. Эксперты полагают, что этот показатель может приблизиться к рекордно низкому.

По данным метеорологов, 29 апреля циклон будет пересекать столичную область. Предположительно, в Москве днем атмосфрное давление составит около 736 миллиметров ртутного столба (981,3 гигапаскаль), передает РИАМО.

Напомним, что рекорд для 29 апреля составляет 733,7 миллиметра ртутного столба, или 981 гигапаскаль. При этом нормальным считается атмосферное давление на уровне 748 миллиметров ртутного столба, передает сайт argumenti.ru.

Добавим, что во вторник и в среду в столице ожидается прохладная погода, местами возможен небольшой дождь. Синоптики пообещали, что такая погода в столичном регионе продержится до конца недели, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU