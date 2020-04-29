В Москве и Подмосковье приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

29 Апр 2020 2020-04-29T14:09:13+03:00

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Школьники Москвы и Московской области не будут посещать дистанционные уроки с 1 по 11 мая. Соответствующие постановления подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 по 11 мая 2020 (включительно)», - говорится в столичном документе.

Аналогичное постановление опубликовано на официальном сайте правительства Московской области, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями, после чего Сергей Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 11 мая. На протяжении всех майских праздников. Горожан просят соблюдать режим изоляции и не выходить на улицу без крайней необходимости, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU