2020-04-29T14:45:08+03:00
Москва

Москвичей предупредили о сильном порывистом ветре

В городе объявлен желтый уровень опасности
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичей предупредили о сильном ветреМосквичей предупредили о сильном ветреФото: Евгения ГУСЕВА
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Жителей Москвы просят быть осторожнее из-за усиливающегося ветра. По данным синоптиков, погода в городе ухудшается, возможны резкие порывы ветра, скорость которых будет достигать 15-20 метров в секунду.

Граждан просят по возможности оставаться дома, а на улице избегать шатких конструкций.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует: находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», - цитирует сообщение ведомства NEWS.Ru.

Гидрометцентр уже объявил в городе желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о неблагопиятных погодных условиях будет действовать в Москве до 2:00 30 апреля, а в Подмосковье – до 17:00 29 апреля.

Роме того, автомобилистов призвали оставлять машины на крытых парковках или оставлять на улице вдали от деревьев и неустойчивых конструкций, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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