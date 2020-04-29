Медиков со всей России приглашают на работу в Московскую область
Врачей различных медицинских специальностей приглашают в Подмосковье для борьбы с коронавирусной инфекцией. Работу могут получить медики со всей страны, готовые трудиться вахтовым методом. То есть, специалисту не придется увольняться с основной работы или переезжать из региона проживания.
В регионе готовы трудоустроить от онкологов до недавних студентов медицинских вузов. Для работы вовсе не важна квалификация соискателя, ждут всех: от заведующих отделением до санитаров.
Сотруднику, решившемся присоединиться к медицинской команде Подмосковья, обещают повышенные зарплаты.
— заведующему инфекционным отделением — от 232 тысяч рублей в месяц;
— реаниматологу — от 209 тысяч;
— медсестрам — от 125 тысяч;
— санитарам — от 60 тысяч.
Для того, чтобы пройти онлайн собеседование необходимо отправить письмо на электронную почту doc@mosreg.ru. Дальше кандидата позовут на работу.
Тем, кого готовы принять на работу, организуют безопасные условия труда, бесплатное проживание и питание, официальное оформление по Трудовому кодексу, сообщает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU
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