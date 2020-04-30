2020-04-30T10:02:34+03:00
Дом. Семья

В «Москвариуме» на ВДНХ впервые родились детеныши синепятнистых скатов

Увидеть малышей уже сейчас можно в режиме онлайн
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В "Москвариуме" родились детеныши синепятнистых скатов. ФОТО: mos.ruВ "Москвариуме" родились детеныши синепятнистых скатов. ФОТО: mos.ru
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В московском центре океанографии и морской биологии «Москвариум» впервые родились детеныши синепятнистых рифовых скатов. Теперь на ВДНХ будут жить сразу 12 представителей этого уникального вида.

«Теперь в экспозиции можно увидеть сразу 12 представителей тэниура-лимма, включая двух малышей. Надеемся, что у нас и дальше будут рождаться эти невероятно красивые скаты. Так «Москвариум» сможет внести свой вклад в разведение этого уникального вида», — цитирует руководителя биологической службы «Москвариума» Ирину Мейнцер РИАМО.

Интересно, что придумать имена новорожденным скатам может любой желающий. Для этого достаточно оставить свои варианты на официальной странице «Москвариума» в Instagram. Конкурс пройдет с 30 апреля по 7 мая.

Добавим. Что в настоящее время парк «Москвариум» закрыт для посещений. Однако увидеть новорожденных синепятнистых рифовых скатов все-таки можно. Центре океанологии специально для пользователей подготовили видеоролик, в котором ихтиологи представят новых жителей океанариума, а также расскажут о других видах скатов, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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