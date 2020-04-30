2020-04-30T12:39:15+03:00
Общество

В Подмосковье спасатели запустили виртуальные туры по пожарным частям

Дистанционные экскурсии могут посетить все желающие
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Спасатели запустили виртуальные туры по пожарным частямСпасатели запустили виртуальные туры по пожарным частямФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области подготовили виртуальные экскурсии по пожарным частям. Посетить дистанционные мероприятия, не нарушая самоизоляцию, смогут все желающие. Об этом рассказал начальник ведомства Сергей Полетыкин.

«Мы активно работаем в интернете и социальных сетях. Например, мы запустили виртуальные туры по музеям и пожарно-техническим выставкам, а также по пожарно-спасательным частям», - цитирует Полетыкина РИАМО.

Кроме того сотрудники ведомства активно принимают участие в различных акциях, например, во флешмобах «МЧСзаЗОЖ» и #Зарядкасоспасателем, в челлендже #МЧСнаВызов и других онлайн-акциях.

Кроме того в период массовой изоляции МЧС проводит онлайн-обучение граждан основам безопасности жизнедеятельности.

Коронавирус внес изменения и в работу самого главка. Все совещания и заседания были переведены в формат видеовстреч. Также пришлось отменить праздничные мероприятия в честь Дня пожарной охраны, который отмечается в четверг. Тем не менее, ветеранов службы все же поздравят, также получат награды отличившиеся сотрудники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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