Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и грозе

4 Май 2020 2020-05-04T19:03:42+03:00

Вечером в российской столице порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду

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В воскресенье, 4 мая, столичный Центр организации дорожного движения призвал жителей города быть крайне осторожными в связи с прогнозируемой грозой и сильными порывами ветра до 17 метров в секунду.

«С 18:30 и до утра вторника ждём грозу с порывами ветра 12-17 м/с. Будьте осторожны на дороге, если возвращаетесь с работы», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в Twitter.

МЧС просит не находится вблизи водоемов, не парковаться и не укрывайтесь под рекламой и деревьями, а вечером оставаться дома.

Жителям столицы, которые находятся за рулем, посоветовали не развивать высокую скорость движения и соблюдать дистанцию. Отмечается, что вспышки молний могут привести к авариям.

Напомним, днем ранее в столице также была непогодам, к вееру МЧС Москвы также предупреждала быть осторожнее в связи с сильными грозами и порывами ветра до 15 метров в секунда.

ИСТОЧНИК KP.RU