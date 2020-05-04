Студенты рассказали о решении пройти практику в коронавирусных клиниках Москвы

4 Май 2020 2020-05-04T20:24:10+03:00

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С 1 мая Минздрав разрешил привлекать студентов медицинских вузов в помощь персоналу госпиталей, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Добровольцы из числа учащихся помогают врачам, в том числе и в «красных зонах» коронавирусных больниц. Один из студентов, четверокурсник Дмитрий Млечко работает в отделении для инфицированных коронавирусом Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого. Будущий врач рассказал, как он и другие студенты работают в инфекционных госпиталях.

- Когда объявили пандемию, я понял, что сидеть дома, сложа руки, неправильно, да и просто невозможно. Я — будущий врач и должен быть там, где могу помочь, поэтому даже вопросов не стояло — идти или нет. Сейчас я выхожу на смену медбратом, осенью получил сертификат по лечебному делу, поэтому могу работать, но если понадобится — пойду и санитаром, кем угодно, - рассказал Дмитрий в интервью «Аргументам и фактам».

По словам молодого человека, его родители переживают, но понимают, что профессия врача сопряжена с риском. В больнице Дмитрий выполняет обязанности медбрата.

- Это различные процедуры, ставлю уколы и капельницы, веду компьютерную документацию, заношу в базу новые назначения. Я работаю с пациентами средней тяжести. Часто приходится оказывать пациентам, в том числе, и психологическую помощь, - говорит будущий врач. - С точки зрения безопасности и комфорта персонала созданы все условия, нас кормят три раза в день. Но об отдыхе никто не думает. Бегать приходится много. Это конечно колоссальный опыт, в вузе этому не научат, и к тому же заплатят неплохие деньги.

Еще один студент Максим Мытник, учащийся четвертого курса, - будущий педиатр. С апреля он работает на практике в инфекционной больнице в Коммунарке. Его смена начинается в 8.20 утра и заканчивается в 16.20, персонал работает по графику 5\2. Когда загруженность очень большая, Максим может остаться в больнице и на сутки, За суточную смену потом дают несколько выходных.

- Страх есть всегда, но его нужно... подчинять, что ли. Нужно быть бдительным, - признается студент. - Даже, несмотря на то, что ты в костюме, а защита здесь на высшем уровне, соблюдать все правила безопасности. К тому же люди мы молодые, с иммунитетом у нас все в порядке. Я думаю, что сильно бояться не стоит.

Мария Милёхина, студентка 6 курса педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова уверена, что работа в Коммунарке – бесценный опыт для нее как для будущего врача.

- Мы буквально через два месяца окончим университет и выйдем во взрослую жизнь и не будем ничем отличаться от других медицинских работников, - говорит девушка.

Студенты, проходящие практику в коронавирусных больницах Москвы, получают ежемесячные выплаты - 70 тысяч рублей. Учащиеся, работающие на должности младшей медсестры (медбрата) зарабатывают 115 тысяч рублей в месяц, на должности медсестры - 175 тысяч рублей. Кроме того, в больницах учащиеся обеспечены бесплатным горячим питанием и индивидуальными средствами защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU