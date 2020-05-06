Московский музей космонавтики представит серию интервью с летчиками и конструкторами

6 Май 2020 2020-05-06T10:02:03+03:00

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Московский музей космонавтики запустил проект «Космос – моя любовь». В рамках его музей представит пользователям серию интервью с космонавтами, испытателями, учеными и конструкторами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

«Интервью для этого проекта записывались в течение двух лет. И музей еще продолжает работу над ним, цикл будет постепенно пополняться. Главные герои — те, кто многие годы посвятил ракетно-космической отрасли и внес большой личный вклад в ее развитие», — цитирует заместителя мэра города Наталью Сергунину РИАМО.

По словам Сергуниной рассказы летчиков, конструкторов и других представителей этой сферы дают полное понимание истории становления российской космонавтики.

Интервью со специалистами появятся на официальном сайте музея космонавтики, а также на его YouTube-канале и в социальных сетях. Продолжительность каждой беседы около 40 минут. Все видеоролики будут находиться в открытом доступе, передает Москва 24.

Первое интервью в рамках проекта будет опубликовано в среду, 6 мая, в 19:00. Гостем выпуска стал Герой Советского Союза, летчик-космонавт и доктор технических наук Александр Александров.

ИСТОЧНИК KP.RU