Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн

6 Май 2020 2020-05-06T12:27:11+03:00

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Около 90% государственных услуг в имущественно-земельной сфере москвичи в первом квартале этого года получили через интернет. Как сообщается на сайте департамента городского имущества столицы, основную часть заявок горожане сделали через портал mos.ru.

- В I квартале 2020 года было обработано 320 тысяч заявок на оказание госуслуг и пользование сервисами в сфере земельно-имущественных отношений. Из них более 90% было предоставлено москвичам в электронном виде через портал mos.ru, - говорится в сообщении департамента.

По словам вице-мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, 23 услуги сегодня оказывается в электронном виде (а всего москвичи получают 35 услуг в этой сфере).

- Помимо этого, нам удалось существенно сократить сроки предоставления 70% госуслуг в имущественно-земельной сфере благодаря сотрудничеству с Федеральной налоговой службой и Росреестром, - отметил Владимир Ефимов.

В период самоизоляции столичные власти ведут работу по максимальному переводу оказываемых госуслуг в режим онлайн. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, рассмотрение заявок, поступающих в электронном виде, продолжается в штатном режиме, без перерывов.

- С начала года москвичи обратились к онлайн-сервисам в имущественно-земельной сфере более 285 тысяч раз, - сообщил министра правительства столицы, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман. - Самыми популярными среди них стали сервисы по предоставлению информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете, и сверке финансово-лицевых счетов.

Для предпринимателей столицы сегодня работают пять электронных сервисов и 21 госуслуга в имущественно-земельной сфере, из которых 17 переведены в режим онлайн. Электронный вид существенно сокращает время обработки заявок и позволяет избежать ошибок, которые раньше допускали контрагенты при составлении бумажных документов.

Всего на портале mos.ru жителям Москвы доступны 360 электронных сервисов. Среди услуг, пользующихся наибольшей популярностью у горожан, - электронный дневник школьника, запись к врачу, прием показаний счетчиков учета воды и электроэнергии, поиск и плата за штрафы Госавтоинспекции, получение и оплата ЕПД.