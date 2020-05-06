Сотрудница полиции сломала позвоночник, спасаясь из пожара
В Москве по время пожара пострадала сотрудница полиции. Инцидент произошел в дачном доме в СНТ Троицкого округа.
Когда в доме начался пожар, женщина находилась в помещении одна с малолетним ребенком. Сотрудница полиции испугалась за себя и за малыша и выпрыгнула на улицу из окна. Однако женщина не рассчитала сил и неудачно приземлилась на землю.
«Горел двухэтажный частный дом, заявитель и ее ребенок выпрыгнули в окно, площадь возгорания — 50 квадратных метров», — цитирует представителя правоохранительных органов телеканал «360».
Сообщается, что после этого 28-летнюю женщину доставили в НИИ имени Склифосовского. Врач диагностировали не ожоги и перелом позвоночника.
Пожар в доме был потушен. О том, как чувствует себя после происшествия ребенок, не сообщается.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью произошел пожар в одном из жилых небоскребов в ОАЭ. Большинство жильцов удалось эвакуировать. Однако семь человек погибли, передает RT.
ИСТОЧНИК KP.RU