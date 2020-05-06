Сотрудница полиции сломала позвоночник, спасаясь из пожара

6 Май 2020 2020-05-06T12:15:49+03:00

Во время пожара на даче пострадала сотрудница полиции Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В Москве по время пожара пострадала сотрудница полиции. Инцидент произошел в дачном доме в СНТ Троицкого округа.

Когда в доме начался пожар, женщина находилась в помещении одна с малолетним ребенком. Сотрудница полиции испугалась за себя и за малыша и выпрыгнула на улицу из окна. Однако женщина не рассчитала сил и неудачно приземлилась на землю.

«Горел двухэтажный частный дом, заявитель и ее ребенок выпрыгнули в окно, площадь возгорания — 50 квадратных метров», — цитирует представителя правоохранительных органов телеканал «360».

Сообщается, что после этого 28-летнюю женщину доставили в НИИ имени Склифосовского. Врач диагностировали не ожоги и перелом позвоночника.

Пожар в доме был потушен. О том, как чувствует себя после происшествия ребенок, не сообщается.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью произошел пожар в одном из жилых небоскребов в ОАЭ. Большинство жильцов удалось эвакуировать. Однако семь человек погибли, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU