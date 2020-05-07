Московские парки подготовили онлайн-программу на 9 мая

7 Май 2020 2020-05-07T11:03:52+03:00

В соцсетях пройдут виртуальные экскурсии, литературные вечера, будут опубликованы поздравления

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Десять столичных парков подготовили ко Дню Победы культурную программу. Выставки, экскурсии, литературные чтения, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в режиме онлайн и будут доступны всем горожанам.

Основная часть праздничной программы будет опубликована 8 и 9 мая. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Воронцовский парк опубликует в социальных сетях видеоролик, в котором студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) читают фронтовые письма участников войны. А подписчики аккаунта сада имени Баумана смогут принять участие в литературных вечерах, передает РИАМО.

Парк Сокольники приглашает 8 мая на виртуальную экскурсию. Гид расскажет, что находилось на территории парка в военное время.

Виртуальная выставка работ фотокорреспондентов с фронта начнется в 12:00 9 мая в социальных сетях парка «Красная Пресня». А Лианозовский парк покажет биографический видеоролик с фотопортретами «Всегда в наших сердцах», передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU