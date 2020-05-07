Пассажиропоток на электричках в московском регионе снизился на 70%

7 Май 2020 2020-05-07T11:35:14+03:00

В апреле пассажиры воспользовались электричками менее 19 млн раз

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Жители Москвы и Московской области на 70% реже стали пользоваться поездами МЖД. Пассажиропоток в апреле снизился, ка на поездах, так и на электричках.

«В апреле 2020 года на инфраструктуре Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — перевезено 19,2 миллиона пассажиров, что на 71,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - цитирует сообщение пресс-службы МЖД телеканал «360».

Отмечается, что в минувшем месяце пригородным сообщением воспользовались 18,8 миллиона пассажиров (-71,4%), а поездами дальнего следования - только 403,5 тысячи (-79,7%).

Всего за четыре первых месяца 2020 года с вокзалов и станций Московской железной дороги были отправлены 191,6 миллиона пассажиров. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Добавим, что на фоне веденого режима изоляции сократился пассажиропоток и на других видах транспорта. Так, ранее сообщалось, что горожане стали пользоваться московским метро в пять раз реже, чем до начала распространения коронавируса, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU