Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

7 Май 2020 2020-05-07T17:15:02+03:00

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С 12 мая в столице снова начнут работать все строительные и промышленные предприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин снял с них ограничения, наложенные из-за коронавируса, и разрешил возобновить свою деятельность. Ожидается, что на рабочие места на предприятиях Москвы вернуся около 500 тысяч человек. Об этом решении столичный градоначальник сообщил в блоге на своем персональном сайте.

- Вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений. Понятно, все мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Но также очевидно, что снятие ограничений должно быть осторожным и поэтапным, - написал Сергей Собянин. - Президент потребовал действовать предельно аккуратно, исходя из реальной эпидемиологической ситуации, складывающейся в субъектах Федерации.

Мэр Москвы отметил, что число вновь выявляемых случаев коронавируса в столице, к сожалению, по-прежнему велико. При этом Сергей Собянин подчеркнул, что город сделал очень важные шаги к победе над коронавирусом. И это - заслуга москвичей, в большинстве своем соблюдающих правила самоизоляции и социального дистанцирования.

- Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая 2020 года мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни, - сообщил мэр Москвы. - Разумеется, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей. Более того, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова. Начиная с 12 мая 2020 года могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства.

В городе снова начнется строительство дорог, школ, детских садов и других важных для Москвы объектов. Работа на них будет организована строго с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В цеха и на стройплощадки вернутся только те сотрудники, чье присутствие на рабочем месте действительно необходимо. Остальной персонал продолжит работу дома в удаленном режиме. При этом людям с признаками ОРВИ и повышенной температурой следует оставаться дома. На работе сотрудники должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и трудится в масках, респираторах и перчатках.

По словам Сергея Собянина, он принял решение возобновить работу именно промышленных предприятий и стройплощадок, потому что при коронавирусе это наименее опасно. Ведь, в отличие от продавцов магазинов или сотрудников сферы услуг, рабочие на стройках и промышленных предприятиях не контактируют с клиентами. К тому же, в относительно замкнутом пространстве — рабочем цехе или на стройплощадке — легче обеспечить соблюдение противоэпидемиологических мер.

Кроме того, с 12 мая в Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток в магазинах и в общественном транспорте, включая такси. Мэр сообщил, что предприятия общепита, непродовольственные магазины, торговые центры, досуговые, культурные и спортивные предприятия в столице будут закрыты до 31 мая.

- Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано, - отметил Сергей Собянин.