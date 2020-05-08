Путешествия назвали главной причиной распространения COVID-19

8 Май 2020 2020-05-08T14:28:29+03:00

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Исследователи установили главную причину быстрого и повсеместного распространения коронавируса нового типа. Проведя анализ социально-экономических факторов, специалисты пришли к заключению, что рост числа заболевших коронавирусом в разных странах напрямую связан с путешествиями.

Эксперты полагают, что наиболее пострадали от COVID-19 страны с загруженными аэропортами, регулярно принимающими тысячи международных рейсов. Это, например, объясняет, почему в США и Великобритании, занимающих первое и третье место в мире по объему авиаперевозок, такая высокая смертность от коронавируса нового типа, передает телеканал «360».

При этом ученые Федерального университета Баии в Бразилии отметили. Что те страны, которые оперативно приостановили аваисообщение, смогли намного быстрее взять заболевание под контроль, чем те страны, которые долго оттягивали принятие этого решения, пишет сайт NEWS.ru.

При этом специалисты отметили, что климат на распространение вируса влияет мало.

ИСТОЧНИК KP.RU