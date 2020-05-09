2020-05-09T22:38:15+03:00
Общество

Пожарные ликвидировали возгорание в больнице на севере Москвы

Пожар начался в больнице №50 имени Спасокукоцкого
Ксения БОГДАНОВА
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Столичные пожарные потушили возгорание в медицинском учреждении, расположенном в Тимирязевском районе Москвы. Об этом 9 мая сообщили в в пресс-службе городского управления МЧС РФ. Пожар разгорелся в одной из палат лечебного корпуса.

- Ликвидация открытого горения в одной из палат на первом этаже шестиэтажного лечебного здания по адресу: ул. Вучетича, д. 21. К сожалению, один человек погиб, - говорится в сообщении МЧС РФ.

Как следует из открытых источников, по адресу: ул. Вучетича, д. 21 расположена городская клиническая больница №50 имени Спасокукоцкого. Пожару был присвоен второй номер сложности. По информации МЧС, открытое горение ликвидировали в 21:05. Причина возгорания пока неизвестна, обстоятельства пожара выясняются.

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