Москвичи смогут найти работу и пройти переобучение онлайн

12 Май 2020 2020-05-12T12:22:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Москвы смогут пройти переобучение по 50 различным программам дополнительного образования. Такая возможность стала доступна благодаря учебному центру «Профессионал». Все обучение будет проходить в дистанционном формате.

Отметим, что на сегодняшний день в онлайн-центре ежедневно обучается более тысячи человек. Это москвичи, у которых есть специальное направление от столичной службы занятости. Документ могут получить граждане, которые лишились работы, женщины с детьми до семи лет, а также се желающие в возрасте старше 50 лет, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Отмечается, что в центре «Профессионал» можно найти работу на любой вкус. К примеру, есть программы по привычным направлениям: управление закупками, бухгалтерский учет или делопроизводство. Кроме того, москвичи могут освоить современные технологии и научиться, к примеру, настройке контекстной рекламы в интернете. Также себя можно попробовать в веб-разработке, программировании, SMM, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU