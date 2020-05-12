2020-05-12T12:22:11+03:00
Общество

Москвичи смогут найти работу и пройти переобучение онлайн

В учебном центре «Профессионал» доступно 50 различных направлений
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичам предложили пройти переобучение на домуМосквичам предложили пройти переобучение на домуФото: Shutterstock
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Жители Москвы смогут пройти переобучение по 50 различным программам дополнительного образования. Такая возможность стала доступна благодаря учебному центру «Профессионал». Все обучение будет проходить в дистанционном формате.

Отметим, что на сегодняшний день в онлайн-центре ежедневно обучается более тысячи человек. Это москвичи, у которых есть специальное направление от столичной службы занятости. Документ могут получить граждане, которые лишились работы, женщины с детьми до семи лет, а также се желающие в возрасте старше 50 лет, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Отмечается, что в центре «Профессионал» можно найти работу на любой вкус. К примеру, есть программы по привычным направлениям: управление закупками, бухгалтерский учет или делопроизводство. Кроме того, москвичи могут освоить современные технологии и научиться, к примеру, настройке контекстной рекламы в интернете. Также себя можно попробовать в веб-разработке, программировании, SMM, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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