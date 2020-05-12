Москвичей предупредили об усилении ветра и приближении холодов

12 Май 2020 2020-05-12T14:03:09+03:00

В ближайшие дни в городе ожидаются ливни, грозы и шторм

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Во вторник, 12 мая, в Москве и Подмосковье прогнозируется усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду. Такая погода продержится в регионе до конца дня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Спасатели обратились к жителям города с просьбой обходить стороной деревья и шаткие конструкции, быть осторожнее на улицах, передает РИАМО.

В пресс-службе областного Минтранса предупредили водителей об ухудшении дорожной ситуации и попросили быть внимательнее к другим участникам дорожного движения.

«Не паркуйте транспорт возле деревьев, не ходите рядом с шаткими конструкциями», - приводи сообщение регионального Минтранса интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Метеобюро Москвы также предупредили, что к столичному региону приближается холодный фронт и в ближайшие дни в городе будет прохладно, ветрено и дождливо.

«В Москву идет холодный атмосферный фронт. С ним мы ждем грозы и дожди ливневого характера. Местами не исключен град и шквальный ветер», - цитирует главного специалиста Метеобюро Татьяну Позднякову RT.

ИСТОЧНИК KP.RU