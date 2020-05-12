Под Рузой полицейский сбил мотоциклиста

12 Май 2020 2020-05-12T15:36:20+03:00

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В Московской области сотрудник полиции сбил мотоциклиста. Авария произошла в Рузском городском округе на 7-м километре трассы Палакшино-Сумароково.

Как сообщает сайт mk.ru, ЧП случилось в обеденное время. Сотрудник полиции в 13:20 ехал на своем автомобиле «Митцубиси». Во время разворота старший лейтенант не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу мотоциклисту.

«Хондой CBR» управлял 32-летний безработный местный житель. Мужчина не успел предотвратить столкновение и налетел на иномарку.

С места происшествия пострадавшего забрали на сокрой помощи. У мужчины диагностированы переломом руки, ушиб таза и сотрясение мозга. Сейчас мотоциклист находится в больнице.

Про второго участника аварии известно, что он служит в должности заместителя начальника Уваровского отдела полиции. В момент ДТП сотрудник был трезв и находился в свободное от работы время.

ИСТОЧНИК KP.RU