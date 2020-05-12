Под Рузой полицейский сбил мотоциклиста
В Московской области сотрудник полиции сбил мотоциклиста. Авария произошла в Рузском городском округе на 7-м километре трассы Палакшино-Сумароково.
Как сообщает сайт mk.ru, ЧП случилось в обеденное время. Сотрудник полиции в 13:20 ехал на своем автомобиле «Митцубиси». Во время разворота старший лейтенант не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу мотоциклисту.
«Хондой CBR» управлял 32-летний безработный местный житель. Мужчина не успел предотвратить столкновение и налетел на иномарку.
С места происшествия пострадавшего забрали на сокрой помощи. У мужчины диагностированы переломом руки, ушиб таза и сотрясение мозга. Сейчас мотоциклист находится в больнице.
Про второго участника аварии известно, что он служит в должности заместителя начальника Уваровского отдела полиции. В момент ДТП сотрудник был трезв и находился в свободное от работы время.
ИСТОЧНИК KP.RU