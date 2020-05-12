2020-05-12T15:36:20+03:00
Происшествия

Под Рузой полицейский сбил мотоциклиста

Пострадавший попал в больницу
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сотрудник полиции сбил мотоциклистаСотрудник полиции сбил мотоциклистаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Московской области сотрудник полиции сбил мотоциклиста. Авария произошла в Рузском городском округе на 7-м километре трассы Палакшино-Сумароково.

Как сообщает сайт mk.ru, ЧП случилось в обеденное время. Сотрудник полиции в 13:20 ехал на своем автомобиле «Митцубиси». Во время разворота старший лейтенант не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу мотоциклисту.

«Хондой CBR» управлял 32-летний безработный местный житель. Мужчина не успел предотвратить столкновение и налетел на иномарку.

С места происшествия пострадавшего забрали на сокрой помощи. У мужчины диагностированы переломом руки, ушиб таза и сотрясение мозга. Сейчас мотоциклист находится в больнице.

Про второго участника аварии известно, что он служит в должности заместителя начальника Уваровского отдела полиции. В момент ДТП сотрудник был трезв и находился в свободное от работы время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Рузой полицейский сбил мотоциклиста
Москвичей предупредили об усилении ветра и приближении холодов
Москвичи смогут найти работу и пройти переобучение онлайн
Пожарные ликвидировали возгорание в больнице на севере Москвы
В Подмосковье открыли современый музей Зои Космодемьянской
Путешествия назвали главной причиной распространения COVID-19
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
В Москве бизнесмен вывел сына на прогулку на крышу 9-этажки и получил штраф
Пассажиропоток на электричках в московском регионе снизился на 70%
Московские парки подготовили онлайн-программу на 9 мая
Сотрудница полиции сломала позвоночник, спасаясь из пожара
Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн
Московский музей космонавтики представит серию интервью с летчиками и конструкторами
Студенты рассказали о решении пройти практику в коронавирусных клиниках Москвы
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и грозе