13 Май 2020 2020-05-13T12:09:58+03:00

Специалист рассказала об очагах клещевого энцефалита в Москве и области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Аномально теплая зима и весна способствовала тому, что клещи проснулись в этом году раньше. В столице вредители успели укусить уже более ста человек, а всего по стране пострадало свыше 3600 человек. Эксперты объясняют, что нужно быть особенно осторожными, отправляясь на природу.

- Сезон активности клещей в этом году стартовал в марте. Практически, как и прошлые годы, уровень инфицированности клещей боррелиями, возбудителями боррелиоза (болезни Лайма), остается прежним — около 15%, - комментирует сайту mk.ru руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила КАРАНЬ.

В Москве очаг клещевого энцефалита впервые был обнаружен в 2017 в природном парке на северо-западе столицы (на пересечении улицы Осенняя с Рублевским шоссе). А в 2019 году болезнь нашли в Московской области в Раменском и Волоколамском районе.

Клещевой энцефалит — это одно из опаснейших вирусных заболеваний, возбудителя которого переносят и передают людям иксодовые клещи. Кровососущий передает болезнь человеку в первые минуты присасывания. Существует иной путь – через сырое молоко коз и коров, которые были укушены клещом.

Первые симптому заболевания проявляются через 7–10 дней, у человека поднимается температура, появиться сильная головная боль, боль в шее, тошнота, рвота. В случае тяжелого протекания болезни поражается центральная нервная система, снижается зрение, слух, нарушается психика и возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

- Клеща важно сразу относить в лабораторию. В случае выявления вируса, человек успеет сделать укол противоклещевого иммуноглобулина. Препарат эффективен только первые 96 часов после укуса, - напоминает Людмила Карань.

Пик активности клещей приходится на конец весны — начало лета. Всплеск заболеваемости и обращения людей с укусами клещей инфекционисты ожидают на этой неделе, когда москвичи вернутся со своих подмосковных дач после длинных майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU