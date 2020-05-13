Синоптики пообещали москвичам холодный май

13 Май 2020 2020-05-13T13:44:30+03:00

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В этом году май в Москве может оказаться холоднее обычного. Такой неутешительный прогноз дали синоптики, они предупредили, что прохладная погода может продержаться до 25 мая.

«Первые 12 дней мая средняя суточная температура воздуха в Москве превышала норму на 2–3 градуса, но в последующие дни, практически до 25 мая, погода в Москве будет холодной, с 13 мая температура воздуха окажется в отдельные дни на пять градусов ниже нормы», - цитирует сообщение метеорологов Москва 24.

Специалисты напомнили, что в апреле 2020 года температура воздуха в городе была ниже климатической нормы. И в мае эта тенденция, скорее всего, сохранится.

Летом же климатологи обещают большое количество катаклизмов. По словам экспертов, в текущем году летом ожидаются ливни, ураганы, чередующиеся с периодами засухи. При этом сообщается, что природные катаклизмы в этом году могут затронуть все регионы России, но предсказать, где именно они произойдут, пока невозможно, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU