2020-05-13T19:17:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Москвы опровергли слухи о занижении показателей смертности от коронавируса

В Депздраве столице сообщили, что диагноз умерших с подозрением на коронавирсную инфекцию устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Власти Москвы опровергли слухи о занижении показателей смертности от коронавирусаВласти Москвы опровергли слухи о занижении показателей смертности от коронавирусаФото: REUTERS
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о том, что в столице занижают показатели смертности от нового коронавируса.

«Москва является регионом, который открыто публикует данные о смертности на своих сайтах. Москва в инициативном порядке опубликовала данные за апрель до того, как это сделали федеральные структуры», - говорится в заявлении пресс-службы департамента.

В заявление отмечается, что диагноз умерших с подозрением на коронавирсную инфекцию в Москве устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия в точном соответствии с рекомендациями Минздрава России. Так свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин. Из общего числа умерших в апреле 2020 года 639 составляют люди, погибших от COVID-19 и ее осложнения, чаще всего – пневмония.

Кроме того, департамент обращает внимание на то, что инфекционное начало является катализатором для быстрого прогрессирования хронических заболеваний и проявления новых болезней.

«Даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне (10% и 23% соответственно)», - сообщает Депздрав.

Департамент прочёркивает, что столица «открыта для обсуждений» и «готова делиться опытом как с российскими, так и зарубежными экспертами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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